“No se podría aplicar amnistía en eventual acuerdo de paz”: ONU

Respecto a la oposición de algunos sectores al proceso, el funcionario dijo que se tienen que respetar las diferentes posiciones.

"Yo no tengo que hablar de individuos, pero se tienen que respetar todas las voces hasta las que no están de acuerdo con el proceso, aunque a veces las palabras que se usan nos parezcan extremas", aseguró ante la pregunta sobre la oposición del expresidente Álvaro Uribe a los diálogos.

Dijo que de ser exitoso el proceso de paz debe haber garantías y se debe trabajar en la construcción de confianza y que incluso se debe optar por un lenguaje inclusivo con el cual no se estigmatice a quienes dejaron las armas.

Las afirmaciones de Hochschild, que fueron dadas durante el foro sobre participación política de las FARC que se celebra en Bogotá, coinciden con lo que aseguró la semana pasada Emeric Rogier, jefe la delegación de la Corte Penal Internacional que visitó Colombia.

"El Estatuto de Roma no contempla ningún tipo de amnistía y la impunidad no es aceptable", dijo Rogier sobre este instrumento legal de la CPI, que juzga los casos de genocidio, guerra y lesa humanidad.