No se puede impedir el trabajo o despedir por motivos religiosos: Corte Constitucional

El alto tribunal falló a favor de una feligresa de la Iglesia adventista, quien había invocado su derecho a no laborar los sábados como pide su religión.

Para muchos colombianos conseguir trabajo se convierte en toda una odisea, pero para quienes hacen parte de la Iglesia adventista del séptimo día se ha vuelto casi que una proeza porque ellos señalan que guardan el sábado como día sagrado.

“Me presenté a una compañía para iniciar este tema laboral y pues efectivamente en el horario de trabajo tenía que asistir los sábados. Yo les dije que no podía y que me dieran la oportunidad de otro horario pero me dijeron que no”, señala Silvia Lozano, miembro de esta iglesia.

Y es que la Corte Constitucional estudió el caso en que a una integrante de la Iglesia adventista del séptimo día se le obligó a hacer una prueba para ingresar a un trabajo un día sábado, sagrado para estos feligreses.

“La práctica del sabbat hace parte del núcleo esencial del derecho a la libertad religiosa y solo podrían ser objeto de discusión o transacción las medidas para compensar las actividades que no se realizan desde la puesta de sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado, en aras del libre ejercicio de la actividad espiritual y religiosa”, dice el fallo.

Pero ¿por qué es sagrado el sábado para los adventistas?

Álvaro Niño, pastor de esta iglesia lo explica así: "Dice la palabra del señor: lo descansó, lo bendijo y lo santificó. Tres razones fundamentales que hacen que el sábado sea un día especial”.

Este líder espiritual señala que aunque se ha avanzado sobre el respeto a tema de la libertad de cultos los miembros de su iglesia a veces tienen que someterse al desempleo o al desconocimiento de su fe.

“El marco importante en la libertad de culto es: ‘yo no creo como crees tú, pero creo que tienes derecho a creer como lo haces’, y eso debería ser un principio para todos”, añade el pastor Niño.

Dice la corte que a ninguna persona se le puede impedir acceder a cualquier trabajo por motivos religiosos.