“No se trata de mí”: contundente respuesta de Adriana Lucía a invitación a dialogar con Duque

La cantante Adriana Lucía compartió este domingo un mensaje con el cual declinó la invitación del presidente Iván Duque para hacer parte del gran diálogo que se adelanta con diferentes sectores en el marco del paro.

Sin embargo, compartió una respuesta pública exponiendo sus motivos para rechazar este llamado y le lanzó una propuesta al Gobierno Nacional.

“El día de ayer recibí una invitación de parte del presidente Iván Duque y del alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, para participar del gran diálogo. Aunque de manera personal y también colectiva junto a un Canto por Colombia he apoyado la protesta social, la que considero valiente y justa, no se trata de mí, se trata de los jóvenes y de todas las personas que están allá afuera pidieron ser escuchados y no seré yo quien ocupe ese lugar que no me corresponde”, manifestó.

En el día de ayer recibí una invitación del presidente @IvanDuque y el @ComisionadoPaz Miguel Cevallos para participar del gran diálogo.

Aquí mi respuesta pública y mi propuesta. pic.twitter.com/tQQPBezSZu — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) May 9, 2021

La cantante también expuso su pedido a que cese la violencia y represión en las marchas.

“Hay muchas madres llorando a sus hijos, hay muchas madres buscando a sus hijos y no es justo, porque esos hijos salieron a reclamar sus derechos y fueron reprimidos de manera violenta y esa violencia tienen que pararla ya”, señaló.

Adriana Lucía aprovechó para proponerle al Gobierno nacional que haga diálogos públicos en los territorios, empezando por Cali.

“En cambio, le tengo una propuesta: diálogos abiertos, públicos, transmitidos, pero no en palacio, en territorio, donde todos los jóvenes digan lo que quieren decir, donde ellos puedan ser escuchados. A estas comunidades se les ha arrebatado su dignidad y su esperanza durante muchos años, lo mínimo que merecen es ser representados por ellos mismos”, subrayó.

Aunque destacó que todos los territorios merecen ser escuchados, señaló que en este momento la prioridad debe ser la capital del Valle del Cauca.

El mensaje de la artista generó diversos comentarios en redes sociales.