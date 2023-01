“No se trata solo de Santrich”: vicepresidenta sobre gran pacto político que busca el presidente

Revela qué busca la alianza y el papel de la oposición. Dice que sus reparos a la no extradición del exjefe guerrillero son idénticos a los de la Procuraduría.

Ante el fallo de la JEP que benefició a Jesús Santrich con la no extradición, explicó que “sabíamos que el país no quería una noticia de esas porque de verdad es una bofetada para los colombianos, para la verdad, para las víctimas, ver uno que realmente se registre un caso de impunidad”.

Añadió que junto con el presidente Duque “estábamos atentos si la Fiscalía tenía más pruebas. Finalmente, pues esas pruebas sirvieron para que la Fiscalía, entonces, realmente tomara la decisión de iniciar un proceso, que ya es diferente al anterior y con ese proceso pues expedir la orden de captura”.

A la pregunta de que se iba a recurrir a una conmoción interior para extraditar a Santrich manifestó que “obviamente uno analiza todas las posibilidades que existen, pero sabemos perfectamente que este es un gobierno que todo el tiempo ha dicho ‘es el gobierno de la legalidad’. El presidente Iván Duque es un hombre tremendamente comprometido con fortalecer la institucionalidad, la legalidad, y en un caso de estos pues ya realmente, a diferencia de lo que sucedía en el pasado, cuando estaba el presidente Barco, la conmoción sería muy discutible por los hechos que sucedieron el miércoles”.

Agregó que “aunque hubo miles propuestas, el presidente dijo ‘Me ajusto a lo que dice la Constitución y la ley me permitan hacer porque yo tengo, por encima de todo, que fortalecer la institucionalidad’”.

Marta Lucía Ramírez sostiene que el Gobierno respalda la apelación de la Procuraduría frente a la decisión de la JEP de otorgar el beneficio de la no extradición a Santrich, porque “los argumentos los habíamos analizado. La diferencia es que el Gobierno no hace parte del proceso ante la JEP, por esa razón es que el Gobierno no podía presentar la apelación”.

Considera que los reparos del procurador, Fernando Carrillo, “es lo mismo que el presidente venía analizando, es lo mismo que estudiamos allá con la secretaría jurídica de palacio frente a la decisión de la JEP”.

“Ya frente a la decisión del viernes que es la decisión de la Fiscalía de iniciar un proceso, no conozco cuáles sean los argumentos del procurador y habrá también que confiar que él, como representante del ministerio público, pues ha evaluado esa decisión de la Fiscalía”, resaltó.

La vicepresidenta expresó sobre el ‘gran pacto político’ que “Colombia tiene derecho a lograr una paz verdadera y que jamás lo lograremos si no acabamos el narcotráfico” por ello la alianza buscará “que cualquiera que reincida, cualquiera que repita los crímenes, inclusive el narcotráfico, que es tan grave, tiene que responder ante la Jurisdicción ordinaria”.

Para Ramírez, junto con Duque han insistido que “al acuerdo hay que hacerle unas revisiones porque hay cosas que quedaron mal, desafortunadamente, y si queremos la paz de verdad tenemos que blindarla realmente para evitar que esto nos genere situaciones como esta. ¿Cree que Santrich es el único caso? Por supuesto que no, debe haber otros”.

Sobre si estará invitada o no la oposición al pacto, justificó que “el presidente ha citado reuniones individuales, entonces digamos que el día de mañana (lunes) se va completo porque son reuniones de dos horas para cada partido, obviamente lo primero es hablar y reunirse con los partidos que han estado más cercanos al Gobierno. Yo espero que el ánimo que surja de todas las reuniones de mañana, y también obviamente la disposición de todos permita, ojalá, un gran consenso nacional, construir un acuerdo que nos permita a todos, inclusive ojalá de pronto a la oposición, llevar estos proyectos al Congreso”.

Insistió en que buscarán “Acabar la corrupción, acabar el narcotráfico, facilitar la extradición de cualquiera. Es que no se trata solo de Santrich, se trata de cualquiera que este metido en el narcotráfico, hay que extraditarlo”.

No se atreve a adelantar un plan adicional en caso de que la sala de apelación vuelva a negar la extradición de Seuxis Paucias Hernández Olarte: “Hay que esperar qué sucede con ese recurso de apelación. Hay un proceso que es el de la JEP, que en este momento subió a una instancia superior que es sala de apelación; y otro es el proceso que inició la Fiscalía el viernes, que es un proceso ya en Colombia, no es un proceso con fines de extradición y que daría lugar a que la justicia colombiana investigue”.

Sentenció que lo importante es que, por ningún motivo, vaya a haber impunidad sobre el delito de narcotráfico que se le imputa a Santrich después del acuerdo de paz firmado en 2016.

