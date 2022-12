“No se ve ni siquiera la luz en el camino”: paro de maestros llega a su tercera semana

Ministra de Educación y voceros de los docentes continúan negociaciones para buscar una salida al cese de actividades.

De acuerdo con William Agudelo, presidente de la ADE, la jefa de la cartera Educativa pese a manifestar su voluntad para el diálogo “no ha sacado la plata”.

Entre tanto, este lunes las calles de Bogotá fueron escenario de marchas en las que con arengas y pancartas los profesores exigieron ajustes salariales.

De acuerdo con María Antonieta Caro, del sindicato de maestros de Bogotá, los docentes no han sido tratados con “seriedad”.

“Son 20 días de paro, no por culpa de nosotros, sino por culpa del Gobierno que no atiende los reclamos”, dijo Caro.