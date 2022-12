¡No sea cabezadura!, compre cascos reglamentarios o le puede costar la vida

Un estudio reveló que los cascos que utiliza la mayoría de las personas que se movilizan en moto en el país, no protege lo suficiente, ni le salvaría la vida en caso de un accidente. Según la investigación, el 40% de los motociclistas muertos en accidentes ha sido por golpes en la cabeza.

El promedio del costo de uno de estos elementos de seguridad es 20 mil pesos. Sin embargo, para expertos, para que un casco proteja en realidad, debería costar 300 mil pesos.

En 2002, el Ministerio de Transporte expidió la norma que regula las pruebas y la calidad de los cascos en Colombia. Consta de 17 pruebas, más de las que se les practica a los cascos de los pilotos de la Fórmula Uno.

Según en el estudio, solo se practicaron siete. Los resultados, según la directora del Fondo de Prevención Vial, Alexandra Rojas: "En Colombia no hay un solo laboratorio que permita evaluar las 17 variables. Nosotros evaluamos 36 referencias que representan el 75% del mercado y encontramos que cero referencias pasaron las siete pruebas".

"Nos parece que es necesario mejorar la norma, volverla menos ambiciosa, pero más realista", agregó Rojas.

En cuestión de cascos las apariencias también engañan. Así que cuando vaya a comprar uno de estos elementos, por seguridad, no conviene ser un cabeza dura.