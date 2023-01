“No sean tan crueles con una familia humilde”: piden a ELN liberar a trabajador de Arauca

El secuestro de Rafael Riaño quedó registrado en cámaras de seguridad, el pasado 13 de enero en Saravena.

El hombre fue sacado de la empresa donde laboraba y subido a un taxi. Desde entonces, afirma su familia, no han tenido pistas de él.

Jorge Riaño, hermano del secuestrado, pidió al ELN liberar no solo a su familiar sino a todas las personas que tienen en su poder.

“Ustedes dicen apoyar al pueblo y nosotros somos gente del pueblo, no somos ningunos oligarcas como salen hablando ustedes”, recalcó.

Rafael sería uno de los 16 secuestrados a los que el Gobierno dio plazo de entregar en dos días para poder continuar con los diálogos de paz.

La guerrilla, por su parte, en medio de contradicciones, dijo que liberaría a nueve los plagiados.

