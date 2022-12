No seguí porque me dio miedo: niña que salió a tiempo del ‘reto de la ballena azul’

Interpol emitió circular morada para advertir del macabro juego a 190 países. Se conocen nuevos casos en colegios de Cúcuta, Popayán y La Guajira.

Una estudiante del colegio Silvestre Dangond, ubicado en Villanueva, reveló cómo logró salir a tiempo del peligroso juego tras cumplir 7 de los 50 retos que proponen los administradores.

“No más llegué hasta el 7. No seguí esos juegos porque me dio miedo, porque si ya tú no quieres jugar, te manda muchas invitaciones y te dice que vengas, que juegues, que eso es divertido", cuenta la niña.

Otros jóvenes del mismo departamento desaparecieron de su casa por varios días, todo como parte del desafío que ha terminado en tragedia como sucedió en Popayán.

El suicidio de un destacado alumno en la capital de Cauca conmocionó a la comunidad educativa. Al indagar en sus redes sociales se percataron de que era inducido, a través de videos e imágenes, a cumplir los retos.

Advierte el rector del colegio Metropolitano al que asistía el alumno, que otros doce estudiantes están siguiendo el camino. Situación parecida fue denunciada en una institución educativa de Cúcuta, donde tres niñas resultaron con lesiones, al parecer, ocasionadas por ellas mismas tras recibir presión de los grupos.

Alerta a 190 países

A través de una circular morada a la interpol, la Policía pretende poner en contexto al mundo para que se conozca la nueva modalidad criminal que hoy tiene muy preocupados a padres de familia y estudiantes en varios continentes.

Interpol advierte que quienes motivan a otros a cumplir los retos caen en delitos como: inducción al daño físico, falsedades, engaño y hasta explotación de menores.

Con esa alerta mundial, también se busca dar con el paradero del creador del juego, sobre quien ya tienen pistas: se trataría de un joven de 21 años que podría estar en Rusia o México, donde se concentran las investigaciones.

Brasil y Bolivia también prendieron las alertas, e investigan si las muertes de algunos niños en esos países estarían relacionadas con el juego.

