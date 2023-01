“No será la reelección de Uribe ni el triunfo de Petro”: Vargas Lleras y Pinzón sobre su alianza

Los exministros contaron cómo se ‘cocinó’ la fórmula presidencial y señalan que son la alternativa para que la gente “no vote por miedo o por rabia”.

¿Cómo llega a la conclusión de que Juan Carlos Pinzón, que era su contrincante, sea su fórmula vicepresidencial?

VLL: Yo lo conocí desde hace muchos años, me tocó compartir con él algunas tareas y labores y a lo largo de este tiempo siempre reconocí en Juan Carlos al mejor de los servidores públicos de esa generación: capaz, competente, bien formado con carácter toma de decisiones

Nos entendimos cuando yo era vicepresidente y el secretario de presidencia.

Tenemos las mismas convicciones, nos preocupan los mismos temas. Ha sido una larga historia en donde hemos coincidido en muchos temas.

Reconozco el trabajo que venía, y seguirá, haciendo de contacto con la gente de promover algunos temas que yo valoro.

Es la fórmula que para Colombia ofrece experiencia, realizaciones, cero carreta.

Me tome el atrevimiento cuando se estaban conformando las listas al Congreso en pensar en Juan Carlos porque pensé que en su momento él podría estaría interesado de tener la tribuna de ser parlamentario, experiencia que nunca ha tenido. Siempre ha estado en la rama ejecutiva.

Pero ya conversamos en varias ocasiones, ya en campaña, y vimos una visión de país, las mismas preocupaciones en seguridad ciudadana, la preocupación por la corrupción, pero no con carreta.

¿Cómo está llevando esto de unir campañas?

JCP: Muy interesante este esfuerzo de tratar de hacer equipo. El país necesita soluciones y no tenga duda de que fue una decisión muy difícil, personal y de equipo porque tenía mucha gente jugándosela el todo por el todo.

Estamos en un tiempo en que la patria primero. Hay que sumarse con pasión por el país, con pasión por Colombia para integrar una fórmula que tenga complemento, que tenga identidad.

Yo creo que Colombia necesita un país que gobierne para la derecha, para la izquierda, para el centro, que gobierne para Colombia en todo.

Usted ya sabe que he asumido hasta costos personales y políticos porque no renuncio a mi independencia y creo que en esta coalición es lo que tenemos que hacer. Actuar con decisión.

¿Cómo cambia el mapa con la llegada de Juan Carlos Pinzón?

VLL: Como ya le decía es un gran complemento, le aporta juventud, vitalidad. El énfasis que le ha puesto a temas que han cobrado mucha validez: ciencia y tecnología, el emprendimiento, propósitos de gobierno que mucho identifican a los jóvenes.

Además, como yo viví esa experiencia hemos llegado a la conclusión de que vale la pena repetirla. Si Juan Carlos es el próximo vicepresidente de Colombia no será una figura decorativa. Tendrá la misma responsabilidad, tendrá bajo su responsabilidad lo mismo que me ocurrió a mí.

Seremos un gran complemento. Él va indicando algunas preocupaciones de orden social, a eso me dedique en los últimos años. Somos de los pocos dirigentes que lo que nos proponemos lo cumplimos. Cero carreta, realizaciones.

Cuando a mí me encomendaron los temas de la vivienda pocos colombianos creyeron que eso fuera posible. Hoy 450 mil familias en Colombia tienen una vivienda propia, 2.500 acueductos y alcantarillados se terminaron y pusimos en marcha el más ambicioso proyecto para trasformar la infraestructura de Colombia.

Y que pena que lo diga, pero lo mismo con Juan Carlos que le encomendaron el Ministerio de Defensa, que éxito. Durante su permanencia la planeación, ejecución, más de 42 cabecillas de las FARC fueron dados de baja 23 del ELN y decenas de cabecillas de las bacrim. Para no mencionar su desempeño en la embajada más importante que es la de EE. UU.

Su sello son los resultados.

¿Quién cree que puede llegar con usted y con su llegada?

VLlEsta fórmula abre la posibilidad a que millones de colombianos que no se expresaron el anterior domingo y a los que sí lo hicieron pero no votaron las listas de este partido le abramos una oportunidad. Que como decía Juan Carlos no será ni la reelección de Uribe, ni el triunfo de Petro.

Millones de colombianos quieren tener una alternativa.

¿La división política está dejando sin espacio a los de centro?

JCP: En Colombia no se hablaba ni de derecha y de izquierda. Eso era una discusión de otros países, aquí había un gran centro. Ahora no solo es centro y derecha sino miedo por un lado, rabia por el otro.

Ojo, tenemos la oportunidad para que nadie vote ni con miedo ni con rabia. Y nos enfoquemos en lo que hemos sido como país. Compartimos con el doctor German que tenemos mano firme con el tema de seguridad y autoridad. Pero por el otro lado abierta con el tema social de oportunidades.

No hay que ser de izquierda para que a uno le duela la pobreza, hay que ser humano. Yo insisto en la necesidad de un Gobierno con transparencia que diga las cosas de frente.

VLl: Piense usted en lo que ocurrió el pasado domingo y compare votaciones de las consultas con las de los propios partidos.

Millones de colombianos votaron en ellas creyendo que era un referendo contra la extrema izquierda…asustados de Petro, pero no resueltos a votar por las opciones que se plantearon el domingo.

Durante meses estamos silenciados sin poder hacer difusión de nuestras ideas a través de la pauta en los medios de comunicación. Miles y miles de millones invirtieron los candidatos que participaron en la consulta y les dio una ventaja enorme.

¿Qué los diferencia a ustedes de la fórmula del Centro democrático y Marta Lucía Ramírez?

JCP: Lo primero experiencia real, con resultados, no es ocupar cargos, es asumir los riesgos, diseñar políticas, planificar y obtener resultados que tengan impacto en la calidad de vida de los ciudadanos.

Cuando fui ministro de Defensa la tasa de homicidio era de 35 por 100 mil habitantes, cuando me retiro 26 por 100 mil habitantes. No lo hice yo solo, los soldados y policías de Colombia, todo articulado.

Nuestro movimiento era la única campaña independiente sin plata y sin maquinaria, pero que tenía innovación, creatividad, tecnología, futuro, jóvenes. Yo represento una generación que hace puente con los más jóvenes y que han probado que sí se puede.

Cuando hablo de mano firme, que me haya tocado ver. Me ha tocado participar del gobierno de la seguridad democrática como ministro de Defensa.

¿De dónde van a tomar campo electoral si se están peleando los mismos votos?

VLL: El tema de la experiencia es muy importante, el país está harto de las carretas, de los cuentazos y por eso es que la clase política ha perdido tanta credibilidad. Aquí es que no se hace el seguimiento a lo que hacen los seguidores públicos.

Yo soy un ejecutivo cumplidor me he enfrentado a los más desafiantes retos como Juan Carlos y hemos salido victoriosos.

¿Usted cree que una persona que haya pasado un periodo por el Congreso tiene la experiencia de hacerse cargo de este país?

Los empezaron a picar con el tema de que los dos vienen del gobierno Santos. ¿Algo de este gobierno rescatan ustedes?

VLl: Todos los gobiernos tienen cosas buenas y malas. Resaltaría el tema de la educación…la gratuidad, es que a la gente se le olvida, el programa de 0 a 5 años, rescataría el programa de vivienda gratuita, Mi casa ya…rescataría el tener en marcha una infraestructura nacional como no se había visto en décadas.

Hay realizaciones y muchas. Esto se plantea como una formula del continuismo, pero se olvida quién eligió al presidente Santos, quién fue su mentor, quién le permitió la llegada al gobierno. No fue otro que Álvaro Uribe.

Es muy fácil hablar de continuismo, pero si quisiéramos hacer juicio de responsabilidades en el año 2010 fui candidato presidencial y no lo logré porque el presidente Uribe con su política de los ‘tres huevitos’ le allanó el camino. En este tema nadie puede tirar la primera piedra.

JCP: Yo no renuncio a la independencia, cualquier colombiano puede estar tranquilo. Las cosas que me parezca que debemos validar, cuando lleguemos al Gobierno, promoveré que eso camine. Pero aquello que hay que mejorar, para eso una postura crítica.

VLL: Juan Roberto, la última vez que usted y yo conversamos expresé algunas preocupaciones, pero quiero reiterar…yo nunca cuestioné el acuerdo de paz; me pareció un gran éxito que las FARC se desmovilizaran, me pareció una gran noticia la entrega de las armas de ese grupo armado. Criticaba, y fue motivo de la última entrevista, todo el tema de justicia transicional, criticaba que habiendo ellos recibiendo un cúmulo de beneficios quedaran amparados frente a los temas de reincidencia.

Varios de esos puntos fueron zanjados por la sentencia de la Corte Constitucional. Hoy, miembro de las FARC que reincida y vuelva a cometer un nuevo delito perderá todos los beneficios incluidos el de la no extradición. Hoy el sistema de justicia transicional se le aplica solo a aquellos actores del conflicto armado.

Me gustó la sentencia de la Corte Constitucional…a partir de la sentencia de la corte ya no es tema de la actual campaña.

Pero falta implementar…

JCP: Yo he sido más abiertamente crítico que el doctor Vargas y en ese sentido lo que diría ahí es: no se puede echar para atrás, uno no puede andar en reversa. Esta fórmula es la que tiene que llevar el país al puente del futuro y tenemos que movernos. Ahora, que hay mucho para mejorar, hombre, hay un problema de planeación muy grave eso no se hace bien en las regiones, la desmovilización se ha creado una confusión. La sensación de que no pasaron por la justicia y ya hicieron política esto tiene furiosa a la gente.

Hay que tomar ese toro por los cuernos para darle verdadera tranquilidad al país y de verdad avanzar. Yo no creo que nadie…serio…pueda andar hablando de echar el país para atrás. Hay que moverse bien.

