‘No seré el candidato de las FARC’: Humberto de la Calle le responde a Germán Vargas Lleras

Cuestionó los señalamientos que hizo el exvicepresidente sobre la JEP y el silencio que, dice, este guardó durante 7 años.

Humberto de la Calle, luego de la entrevista de Germán Vargas Lleras en Noticias Caracol, negó tajantemente que él vaya a ser el candidato de las FARC en las próximas elecciones presidenciales.

“Yo estoy hablando de una coalición enorme de quienes queremos una alianza progresista por la solidificación de la paz, pero yo no estoy invitando a las FARC ni el apoyo de las FARC ni seré el candidato de las FARC”, señaló el exjefe negociador del Gobierno.

Asimismo, calificó de falso “decir que 45 millones de colombianos vamos a tener que ir a la jurisdicción”.

“Quienes tienen que concurrir son los autores determinantes de los crímenes internacionales más graves, el que financió una masacre, por decirlo así”, recalcó.

Otro de los puntos que refutó fue lo que dijo el precandidato sobre el cierre de las listas de las FARC, acerca de que “tiene que tener un límite. No se puede permitir que indefinidamente sigan incorporando gente que no lo fue al momento del cierre”.

“Las listas se cerraron desde el 15 de agosto y eso es algo que él ignora”, le respondió De la Calle.

“Eso fue parte de lo pactado hace tiempo”, le increpó el exjefe negociador, que criticó duramente los reparos del exvicepresidente a la implementación del acuerdo de paz.

“Es una bomba de profundidad al acuerdo de paz; además labrada en medio del silencio después de siete años de estar en el gobierno”, aseveró.

De la Calle hace parte de la lista de precandidatos liberales que participarán en la consulta del próximo 14 de noviembre.

