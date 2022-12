No seré fórmula vicepresidencial de ningún candidato, dice Angelino Garzón

Garzón aseguró a Blu Radio que no cambiará su decisión de no volver a ser fórmula presidencial.

"Pretendo contribuir al éxito de la gestión del presidente hasta el 7 de agosto de 2014 y trabajar por la promoción de los derechos humanos y ayudar además al logro de la paz de este país", señaló.

"Aspiro el 9 de marzo, si el Señor de los Milagros me da salud, haber tomado una decisión si aspiro a ser candidato a la Alcaldía de Bogotá o a la Cali", agregó.

Al preguntársele sobre la decisión del jefe de Estado de lanzarse a la reelección, aseguró que "el presidente nos recordó un derecho y un deber, el derecho a ser candidato presidencial y el deber de seguir trabajando por la paz que es una obligación que está en la Constitución".

Añadió que "el pasado de Colombia ha sido infeliz, de miseria, de odios, de muertos y violencia y el futuro será de paz, de respeto a los derechos humanos y de inclusión social".

Añadió que su labor, tanto como la del presidente, es la de otorgar garantías a todos los candidatos a la campaña electoral.

