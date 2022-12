No seré un juzgador de la comunidad LGBTI: Ricardo Arias

Sobre movilidad, el aspirante indicó “una ciudad no puede restringir tanto: el pico y placa no parquear las calles, y si se va a hacer se tienen que dar alternativas. Hay organizar las áreas urbanas”.

“El problema del metro es la toma de decisiones. En Bogotá nadie toma una decisión. 52 años decidiendo el metro. Como ingeniero le creo a los estudios, si los estudios dicen que debe ser subterráneo, subterráneo será; si dice que es elevado, pues elevado será…pero hagámoslo. Hay un mundo de estudios guardados. Nada más sencillo que administrar a Bogotá. Porque todo esta estudiado, no es sino actualizarlo en costos”, explicó Arias.

“Tenemos que desatrasar el plan vial. Tenemos una propuesta. Hay un eje que es la avenida Caracas, desde el monumento Los Héroes hasta Yomasa, son 23 km. Sobre esa vía hacemos la renovación y la redensificación y hacemos una vía exprés. La arteria sobre la que se va a desembotellar todo Bogotá. Ese proyecto ha sido revisado por el Banco Mundial, que sería uno de los financiadores”.

Sobre educación apuntó, “el modelo que tiene Colombia es de endeudar a un estudiante. En Bogotá el modelo financiero será de ahorro, podrán estudiar sin límite, no puede haber un solo joven o niño en la capital sin estudio”.

“El Bronx es el mayor reto, es enorme. Es que no puede existir drogadicción o prostitución. Tenemos que ir a recuperarlo. Tenemos que ir con ellos pero no con bolillo, sí con fuerza y autoridad, pero a darles una oportunidad”, indicó.

Al preguntarle qué lugar le daría a la comunidad LGBTI respondió, “yo seré un administrador de Bogotá no un juzgador. Y como tal lo que le pido a todos van a trabajar conmigo es eficiencia y la excelencia de nuestro proceder. No tengo ningún problema con ellos”.

Ante la pregunta de vivienda para la clase media aseguró que “Por 200 años Colombia solo ha tenido un modelo para adquirir vivienda. Aplicaremos un modelo que es una transformación, que es el arriendo, se va a recibir como ahorro y se va entregar vivienda para estrenar: sin crédito y sin cuota inicial. Todo ciudadano tendrá vivienda.”.

“Todo el rigor contra el maltrato a mujeres y animales. A la mujer hay que protegerla, entre otras con dignidad laboral, que la falta de trabajo no origine violencia al interior de la familia. En el tema animal saludo positivamente el paso de la carretilla a los camiones. Hay que protegerlos, sobre consulta antitaurina yo voy a votar no. Nunca he ido a toros, ese espectáculo nunca me ha llamado la atención”.

Sobre frenar la corrupción añadió: “tenemos un verbo: no robarás. Sobre esta base toda la sociedad va a quedar advertida de que hay un principio fundamental. Cuidar cada peso”.