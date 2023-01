“No sirven”: polémica por críticas a tareas en Semana Santa

“También el ocio y el descanso son esenciales para la formación profesional”, dijo el rector de la Universidad Nacional y se armó tremenda controversia.

“Siempre he estado en contra de los profesores que dejan extensas tareas y trabajos para realizar en Semana Santa”, aseguró Ignacio Mantilla en Twitter.



Siempre he estado en contra de los profesores que dejan extensas tareas y trabajos para realizar en Semana Santa. También el ocio y el descanso son esenciales para la formación profesional. — Ignacio Mantilla Prada (@MantillaIgnacio) March 28, 2018

A él se sumó Julián de Zubiría, rector del Instituto Merani: “el problema es que las tareas actuales son impertinentes, no sirven, no ayudan, no nos permiten desarrollar pensamiento ni lectura ni escritura”.

Para Red Papaz las tareas deben tener un propósito, entre ellas fortalecer la relación familiar.