No solo parqués a $795.200, a denuncia de corrupción en Santander se suman hamburguesas de $87.000

Además de los 87 juegos de parqués comprados por 795.200 pesos cada uno (un total de $69.182.400), a través de un contrato suscrito por la Secretaría de Cultura y Turismo de Santander y que fueron entregados a niños que ocuparon el tercer puesto de un concurso de escritura realizado por esa entidad, el diputado Ferley Sierra ha hecho otras denuncias de corrupción en la gobernación.



Uno de ellos tiene que ver con Indersantander (Instituto Departamental de Recreación y Deportes de Santander), donde se denunció la compra de raquetas por 4 millones y un contrato con una empresa de logística a la que se le pagaron hamburguesas a 87.000 pesos y desayunos a 40.000.

El diputado Ferley Sierra aseguró que los juegos de parqués estaban hechos “de madera de MDF, simplemente recubierto con vinilo plástico, cuando en la calle uno los puede conseguir perfectamente en 20.000 y, exagerando, 30.000 pesos”.

Los juegos de mesa hacen parte de un contrato ejecutado en 2021, en el que además presuntamente se evidenció que “a los del segundo lugar les entregaban una tablet, que en el contrato aparecían reportadas por un valor de 2 millones de pesos y que en el mercado solamente valían 400.000 pesos como mucho. Al primer lugar le daban computadores portátiles básicos, que eran de 14 pulgadas, con unas especificaciones básicas, que las buscamos en centros comerciales y valían 1.300.000 y ellos los estaban cobrando a 4.500.000”, sostuvo Sierra.

Este no es el único contrato que tiene en el ojo del huracán a la exsecretaria de Cultura Mery Luz Hernández, quien hace pocas horas renunció al cargo. También está uno que se firmó con una fundación para dar estímulos a artistas en diciembre pasado.

Publicidad

Una de ellas fue Luz Janeth Cruz, artesana de La Paz, en Santander, quien indicó que para la fecha, “unos minutos antes de empezar el evento, me llamaron para firmar una factura para que me entregaran un aporte de 100.000 pesos. Ahora me está llegando a mi WhatsApp una factura donde dice que yo recibí un aporte de 4 millones de pesos cuando no es así, yo recibí solamente un aporte de 100.000 pesos”.



El diputado Giovanni Leal dijo sobre este caso que “la persona que es representante legal de esta fundación estuvo y está en la actualidad vinculada a la Secretaría de Cultura y Turismo y fue la que estructuró el proyecto; es decir, hay un conflicto de intereses porque quien estructuró el proyecto se quedó con la ejecución de ese convenio de asociación”.

Mientras crece el escándalo de corrupción en Santander, Mery Luz Hernández renunció a la Secretaría de Cultura minutos antes de que iniciara el debate de moción de censura en la asamblea contra ella.

Según la exfuncionaria, su decisión tuvo que ver con que “desde hace unas semanas empecé a recibir ataques que pasaron de ser políticos a convertirse en personales, atacando lo más sagrado que tengo, mi familia, atacando mis hijos”.

Publicidad

Hernández tiene dos procesos activos vigentes en la Procuraduría, uno de ellos abierto en 2021 por el proyecto de estímulos e incentivos a 162 artistas.