No solo protestan los taxistas, también los pasajeros por el mal servicio

En la madrugada de este miércoles se registraron protestas en varios puntos de Bogotá, por parte de taxistas, quienes se movilizaron en contra de lo que ellos consideran condiciones desfavorables para el préstamo del servicio. (Llantas incendiadas y bloqueos: protesta de taxistas contra Uber en Bogotá).

Los bloqueos fueron respondidos por la Policía, que en operativos inmovilizó 10 vehículos y detuvo a 8 conductores.

Los taxistas se encuentran divididos: por un lado Fredy Contreras, quien dice que representara a 16.000 conductores y propietarios, advirtió que si no hay rápida solución al tema Uber reaccionarán.

"Los taxistas están dispuestos a lo que sea y aténganse, eso no es una amenaza, es que cuando una persona tiene un capital de 120 millones y no le va quedar valiendo nada, yo creo que está dispuesto hacer cualquier cosa", declaró Contreras. (En contexto: No solo en Colombia hay polémica por Uber, en Europa también hubo protestas).

De otra parte Hugo Ospina, dice asegura representar a la mayoría de taxistas, dijo que no habrá bloqueos pero le pidió claridad al Gobierno.

"Señor presidente, para claridad de todos los taxistas del país díganos, ¿va a legalizar a Uber? ¿El sistema integrado se va quedar con los taxis en Colombia, como pasó con los buses? Esa es la incertidumbre que tenemos los transportadores en Colombia", dijo Ospina. (Propuestas: Petro sugiere que taxis ofrezcan servicio colectivo).

Pasajeros, también molestos

Sin embargo, la insatisfacción no solo es de los propietarios o conductores de estos vehículos de servicio público, los pasajeros también manifestaron su molestia.

Los usuarios consideran que son los más perjudicados. "Me parece que deberían irse por otras vías de diálogo porque perjudican a todos los usuarios", declaró Néstor Fernández.

Las principales quejas de los pasajeros consultados por Noticias Caracol tienen que ver con la resistencia de los conductores por llevar a los pasajeros a su destino, abusos en las tarifas, malos tratos y taxímetros adulterados.

Por otra parte, algunas personas aseguran que es muy difícil coger un taxi en Bogotá, especialmente en hora pico. (Más: Tarifa mínima de taxi subirá $300 en Bogotá).