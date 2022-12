“No somos damnificados, hemos sido estafados”, dicen compradores de inmuebles ilegales en Cartagena

Residentes en edificaciones del clan Quiroz Ruiz se niegan a recibir auxilio de $250.000 mensuales. Mientras, avanza imputación a supuestos responsables.

A Luis Alfredo Rodríguez, Emis Quiroz, Eusebio Quiroz, Delis Quiroz, Dagoberto Quiroz y Juan Carlos Quiroz, la fiscal 33 de Cartagena les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y urbanización ilegal, entre otros.

Los acusados no aceptaron los delitos y podrían pagar hasta 12 años de prisión.

De acuerdo con las investigaciones, el clan familiar levantó 16 construcciones de forma ilegal. Se trata de la misma firma que estuvo a cargo del edificio Blas de Lezo, cuyo colapso causó la muerte de 21 trabajadores.

Al parecer, los procesados falsificaron las licencias de construcción de los proyectos inmobiliarios, que debieron ser evacuados por no cumplir con normas de sismo resistencia.

Wilfran Quiroz, que está prófugo desde diciembre, se entregaría próximamente. Así lo aseguró el abogado Juan Royelo, quien renunció a su defensa este miércoles.

Al mismo tiempo, representantes de las personas afectadas se opusieron al censo y registro único de damnificados que adelantará la oficina de Gestión del Riesgo, pues dicen que no quieren 250.000 pesos de subsidio de arriendo.

“Hemos sido estafados cuando realizamos una compra de buena fe. Nosotros no aceptamos este domingo un censo mientras nos sigan tratando como damnificados”, dijo Yoneida Viloria, vocera de los propietarios del edificio Portal Los Caracoles.



