“No somos delincuentes”, dicen parrilleros en Medellín

Los parrilleros aseguran que son amigos, vecinos, confidentes más no delincuentes y piden a la administración retirar esta medida.

"los parrilleros hombres no somos delincuentes. Estamos cansados de la estigmatización. Hay más delincuentes políticos que motociclistas", afirmó uno de los manifestantes.

Sin embargo, las autoridades del área metropolitana aseguran que continuarán con la medida hasta julio, ya que se ha disminuido la delincuencia en un 70%.

Carlos Mario Montoya, director de la Policía de Medellín, afirmó que "la sensación de tranquilidad que tienen los ciudadanos y transeúntes ha aumentado positivamente. Ya no tienen el temor ni el riesgo de que una persona los va a atracar".

Los motociclistas aseguran que seguirán haciendo este tipo de manifestaciones hasta que la administración retire la medida.