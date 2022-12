“No somos una mafia”: transportadores informales de Soacha niegan agresiones a taxistas y policías

Dicen que solo ayudan en medio de las necesidades de los habitantes de Ciudad Verde. Según el secretario de Movilidad, formulan amenazas permanentes.

“Se hizo un operativo, ellos inmediatamente reaccionaron y se tomaron la autopista Sur, se tomaron el carril exclusivo de Transmilenio. Nos tocó acudir al Esmad que fue con lo que realmente pudimos despejar la vía”, denunció Fernando Delgado.

“Ha habido oportunidades donde no podemos llegar allá con dos ni con cuatro policías, porque los agreden. Eso es algo que no podemos permitir”, añadió el funcionario.

Según Iván Anzola, vocero de los transportadores informales, las afirmaciones de delgado no son ciertas. “Nosotros somos un grupo de trabajo organizado los cuales tenemos unos carritos y viendo una necesidad insatisfecha que tiene el transporte hacia ciudad verde, estamos colaborando con la misma ciudadela y prestándole un servicio de la mejor manera a la comunidad”, aseguró.

Frente a los señalamientos de que estos transportadores exigen dinero a particulares, Anzola aseguró que se trata de una cuota a quienes prestan el servicio y que la suma se recauda para pagar a colaboradores.

“Tenemos seis puntos de vigilancia de personas con radio. Están arriba en la parte organizacional, en la parte de que no se vayan a colar los carros, que las personas hagan las filas, que las luces que los carros estén en buen estado para transportar a estas personas”, aseguró Anzola.

Según el vocero de los transportadores, estos recaudos no superan los $40.000 diarios.