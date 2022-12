No soy como ustedes, asquerosos: supuesta empleada de Fiscalía agrede a policía

“¿Antecedentes a mí? ¿A mí antecedentes? ¡Por favor, yo soy una persona correcta, no como ustedes, asquerosos!”, reclama exaltada la mujer.

El agente, ante varias personas que presenciaron el hecho, sostiene que “ellos son testigos de que yo no la he tratado mal”, a lo que la supuesta funcionaria de la Fiscalía señala: “¡Quién sabe cuánta plata ya le darían! Claro que sí, porque yo conozco cómo es eso”.

El hecho recordó el caso de Nicolás Gaviria, que insultó a varios policías e hizo célebre la frase “Usted no sabe quién soy yo”.