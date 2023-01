“No soy corrupto”: general César Augusto Parra habla de su salida del Ejército

El oficial, quien fue llamado a calificar servicios con otros generales, aseguró que respeta la decisión del gobierno, pero no la comparte.

Uniformado, porque no ha sido notificado oficialmente de su llamado a calificar servicios, el general César Augusto Parra, que estuvo 30 años al servicio del Ejército, asegura que no es un corrupto y que respeta la decisión del gobierno pero que no la comparte.

Es categórico en decir que no tiene investigaciones administrativas o disciplinarias.

"No soy corrupto como lo han querido hecho ver algunos medios de comunicación, no tengo nada que puedan sacar que el general Parra es un corrupto", dice el oficial.

Señala el general Parra que detrás de su salida del Ejército hay superiores.

"Hay gente que el ámbito es diferente, el ámbito permite que se generen actividades que no van en la línea que debe ser y eso es lo que yo tendré la oportunidad posteriormente de poder hacer claridad y ahí las entidades de control también adelantan algunas investigaciones", dice Parra.

Por otra parte, Blu Radio habló con otro de los generales llamados a calificar servicios. El general Javier Cruz Ricci, quien también aseguro que no tiene investigaciones y que le causó extrañeza su salida del Ejército.

