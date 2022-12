“No soy ningún asesino”, dice joven que disparó arma de fogueo contra policías

Fabián Enrique Vargas Madrid, el joven de 26 años que accionó un arma de fogueo en dirección de uniformados del Esmad, pidió disculpas por su proceder. La violenta acción fue registrada por varias cámaras el pasado Primero de Mayo en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

“No soy ningún criminal, no soy ningún asesino”, declaró Vargas Madrid. "Lo que hice fue un acto irregular, lo hice de una manera impulsiva, no fue con el fin de hacerle daño a nadie", añadió.

"Yo no me encontraba dentro de la marcha. Me metí ahí, pero yo me econtraba en el centro de Bogotá", relató el joven a medios de comunicación.

Las autoridades ofrecían 20 millones de pesos de recompensa por información que condujera al paradero de hombre señalado de detonar un revólver contra uniformados. El sospechoso fue presentado ante medios de comunicación y junto a él las prendas que vestía ese día, así como el revólver de fogueo que supuestamente portaba el Día de los trabajadores.

