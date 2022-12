No soy una persona traumatizada: hijo de mamás lesbianas defiende adopción gay

“La sexualidad de las mujeres no afecta a los niños”, dice una de sus madres. Representante Álvaro Prada insiste en que decisión se debe tomar vía referendo.

En medio de la expectativa que despierta saber si Congreso dará vía libre al referendo para que los colombianos decidan si se prohíbe la adopción para parejas del mismo sexo y solteros, se conocen historias como la de David Arteaga.

“Somos familias totalmente capaces y totalmente óptimas para dar crianza y protección”, asegura este joven de 17 años que tiene dos mamás.

Marcela Rojas, mamá de David, asegura que la sexualidad de las mujeres no afecta a los niños, pero reconoce algunas dificultades a la hora de enfrentar estos temas.

"No por nosotras sino por lo que pudieran decir sus amigos", señala.

Álvaro Hernán Prada, representante a la cámara y uno de los defensores de la iniciativa, dice que no son naturales las uniones entre personas del mismo sexo e insta al Congreso a dar luz verde a la consulta popular.