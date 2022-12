No soy vocera: Alejandra Azcárate y su molestia con el Centro Democrático

Estas palabras de Alejandra Azcárate causaron escozor en las redes sociales, luego de que el expresidente Álvaro Uribe publicara un video en el que la celebridad se iba en contra del proceso de paz.

"Ya me parece que esto está rozando con la burla, considero que uno con delincuentes no puede dialogar, no puede negociar, uno no puede estar hablando basado en los derechos humanos con asesinos, que no saben ni siquiera de qué se trata un derecho humano", se le escucha decir en el video.

En cuestión de minutos se volvió viral y marcó la tendencia sobre lo que discutían los usuarios de las redes sociales. Muchos lo interpretaron como el inicio de la campaña del Centro Democrático por el "No" al plebiscito para la paz

Horas después, a través de su cuenta en Twitter, la actriz aseguró que se trataba de una entrevista realizada 7 meses atrás y aseguró que no tenía relación alguna con el partido del exmandatario.

"No soy vocera del Centro Democrático, no represento la voz de ningún partido político, no acepto que mi opinión, la cual tengo derecho a expresar libremente como cualquier ciudadano, sea utilizada como pieza publicitaria y masiva de forma arbitraria”, escribió la también actriz.

Tras el descontento de la artista, el trino fue borrado de la cuenta oficial del senador y fue difundida una nueva publicación en la que se ofrecía disculpas a Azcárate y desmentía públicamente que estuviera vinculada con el Centro Democrático.

Esta no es la primera vez en la que al senador Uribe le toca retractarse en sus redes sociales, en días pasados publicó la fotografía de un soldado llorando la cual relacionó con los diálogos de paz, pero esta pertenecía a un militar estadounidense en Irak.