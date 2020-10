“No tenemos justificación”: FARC pide perdón por asesinato del profesor Jesús Antonio Bejarano

Durante un homenaje al exconsejero de paz y profesor Jesús Antonio Bejarano, exmiembros de la antigua guerrilla de las FARC reconocieron su asesinato en septiembre de 1999.

Gallo, conocido también como Carlos Antonio Lozada, afirmó que “tal vez con Bejarano hubiéramos hecho un mejor acuerdo de paz”.

Luego pidieron perdón por el asesinato del profesor de la Universidad Nacional.

“Mirándolos de frente venimos a reconocer el asesinato de Jesús Antonio Bejarano por parte de un comando de las FARC-EP. Hacernos responsables del dolor y daño causado a su familia, a sus amigos, académicos e intelectuales y a la Universidad Nacional. No tenemos justificación alguna ni explicación convincente para este hecho violatorio del derecho internacional humanitario”, dijo el senador Julián Gallo.

No obstante, Eduardo Bejarano, hijo del maestro, pidió a FARC claridad y pruebas que demuestren la autoría del crimen.

“Hay algo que me causa curiosidad cuando dicen que no tienen explicación convincente para lo que pasó; pues les va a tocar encontrarla. La verdad tiene que ser convincente, la verdad tiene que ser definitiva, la verdad en el caso de mi papá no puede quedar a medias. De tal manera que esperamos que entreguen las evidencias y nos digan quién ordenó su homicidio”, señaló.

Publicidad

Por su parte, el padre Francisco de Roux hizo un llamado a esclarecer la verdad plena que pueda reparar a las víctimas.