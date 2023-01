“No tenemos ningún indicio”: FF. MM. afirman que no tienen rastro de pareja secuestrada por ‘Guacho’

Aseguran, por otro lado, que el CICR debe recibir coordenadas de ubicación para recuperar los cuerpos del equipo periodístico de El Comercio.

Óscar Efrén Villacís Gómez y Katty Vanesa Velasco Pinargote fueron secuestrados por alias ‘Guacho’ en la frontera entre Colombia y Ecuador.

El pasado 17 de abril se conoció su prueba de supervivencia.

Relacionado: “Que no nos pase lo que les pasó a los periodistas”: video de pareja secuestrada por ‘Guacho’

Pese a los esfuerzos conjuntos de ambos países, el general Alberto José Mejía, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, señala: "no tenemos ninguna información, ninguna inteligencia, ningún tipo de indicio, sobre la presencia de estas personas secuestradas en la frontera".

Entretanto, sobre la recuperación de los cuerpos del equipo periodístico de El Comercio, explica que ya hay un enlace con el CICR, que debe recibir las coordenadas de ubicación de los cadáveres.

Ariel Ávila, experto en conflicto, sostiene que la estructura del jefe disidente de las FARC se fracturó y ‘Guacho’ tiene los días contados.

"Guacho va a caer, seguramente caerá en las próximas semanas. No sé, dos, tres, cuatro, cinco, pero va a caer. Sin embargo, esto no soluciona el problema, si no logramos erradicar la economía ilegal, la frontera va a seguir igual", apuntó Ávila.

Vea, además:

Duro golpe a la organización de ‘Guacho’: capturan a su lugarteniente...