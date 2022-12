“No tengo influencia en esta campaña, ni voy a influir”: Santos le escribe carta a su sucesor

En la misiva de cuatro páginas, el presidente colombiano hace un balance de lo que ha sido su gobierno y los retos que vienen para el país en varios aspectos.

“Estimado sucesor”, escribe Juan Manuel Santos en la carta publicada este jueves.

En ella, le sugiere a quien asuma su cargo el próximo 7 de agosto, “aquellos temas prioritarios de la nación que requerirán de continuidad o de un giro nuevo”.

El presidente aborda los temas de pobreza, educación, salud, economía, agricultura, empleo, tecnología, justicia, seguridad, narcotráfico, corrupción y el fin del conflicto armado.

"Hay que erradicar la polarización que tanto daño hace, yo no pude. Ojalá usted sí pueda y en eso cuente con todo mi apoyo. La polarización hace el arte de gobernar mucho más difícil", precisa en el documento.

"Tenga la absoluta seguridad que no voy a interferir para nada en su trabajo. Yo ya tuve el inmenso privilegio de gobernar durante ocho años. Ahora es su turno. Si me necesita ahí estaré. Le deseo los mayores éxitos. Su éxito será el éxito de todos nosotros, de toda Colombia”, finaliza.

Lea aquí la carta completa:



Sin el ánimo de interferir, sino de aportar al debate electoral, escribí una carta a mi sucesor con algunos de los avances logrados y los retos por venir para que sean considerados y discutidos durante la campaña. — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) February 15, 2018