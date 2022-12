“No tengo nada que ver con el cartel de la toga”: Mauricio Lizcano sobre indagación de Procuraduría

La entidad busca establecer si el senador y otros cuatro congresistas pagaron para que los favorecieran con procesos judiciales.

La decisión de la Procuraduría de abrir indagación preliminar por el denominado cartel de la toga se extiende a los senadores Mauricio Lizcano y Martín Morales, y a los representantes a la Cámara Argenis Velásquez, Nilton Córdoba y Julio Eugenio Gallardo.

El primero en defenderse fue el senador Mauricio Lizcano, quien dijo estar atento a cualquier llamado del organismo.

“No tengo nada que ver con el cartel de la toga. Declaraciones de Moreno son claras: ‘ese caso nunca se dio, nunca me dieron poder, no me consta que hayan pagado, no conozco si había o no había una decisión futura desfavorable’. Demuestran todo lo contrario a hipótesis de Procuraduría”, escribió Lizcano en su cuenta en twitter.

El representante Julio Eugenio Gallardo se mostró sorprendido con la decisión y pedirá ser escuchado en versión libre.

“Estoy absolutamente ausente de cualquier posibilidad de haber entregado o haber insinuado o sugerido pago de algún tipo de dádivas por concepto de procesos ante la Corte Suprema de Justicia”, aseguró Gallardo, representante por el Partido Conservador.

Por su parte, la representante Argenis Velásquez no respondió a las llamadas de Noticias Caracol y el representante Nilton Cordoba no quiso referirse al tema, mientras que el senador Martin Morales está detenido en La Picota.

