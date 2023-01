“No tengo por qué renunciar”: Guillermo Botero tras muerte de exguerrillero a manos de un cabo

El Ejército reconoció que un militar sí fue el responsable y su superior pidió perdón. Oposición impulsa una moción de censura contra el ministro de Defensa.

A Dimar Torres, exguerrillero de las Farc, lo habría matado un soldado del Ejército Nacional que ha sido identificado como Daniel Eduardo Gómez.

El comandante de la fuerza de tarea Vulcano, a la que pertenece el suboficial señalado de cometer este crimen, pidió perdón a la comunidad en la vereda Carrizal, zonal rural de Convención, Norte de Santander.

"No mataron cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad, lo mataron miembros de las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, el comandante tiene que venir a poner la cara y aquí estamos", aseguró el general Diego Villegas.

Guillermo Botero, por su parte, se refirió a las críticas que ha recibido por las versiones encontradas que dio tras la muerte de Dimar Torres.

“Yo no tengo por qué renunciar. No estoy incurso en ninguna investigación ni he obrado contrario a la ley; he obrado con absoluta transparencia. Reitero: la versión que yo di era la verdad formal en ese momento y era la versión que dio el cabo Gómez tanto a la Fiscalía como a sus superiores", aseguró el ministro a propósito de su primera declaración sobre que la muerte del exguerrillero habría ocurrido en medio de un forcejeo.

Ahora quedan varios interrogantes que deberán resolver investigadores de la Fiscalía: ¿Qué razón condujo al cabo Gomez a matar a Dimar Torres? ¿Habían tenido diferencias antes del homicidio? ¿Tenían algún tipo de vínculo? ¿Estaba cumpliendo Torres con el proceso de paz?

Por eso, los 35 militares del pelotón, al cual pertenece el supuesto responsable, se encuentran en una unidad militar de Ocaña a la espera de ser requeridos por autoridades.

Fiscalía confirmó que el militar enfrentará cargos por homicidio luego de que las practicas hechas al cuerpo del exguerrillero revelaran que había recibido cuatro impactos de bala.

El dictamen de medicina legal también controvierte la supuesta castración del excombatiente.

"Técnicamente, el informe muestra la existencia de una esquirla que afectó los órganos genitales de la persona fallecida", explicó el fiscal Néstor Humberto Martínez.

Sin embargo, aún se adelantan estudios para determinar si Torres sufrió abuso sexual y tortura.

Moción de censura

En el Congreso de la República se desató una tormenta política por este caso. Oposición promueve un debate de moción de censura, mientras gobierno y uribismo lo defienden.

“Creemos que esa posición del ministro (Botero) de mentirle al país debe ser objeto de debate de control político”, dijo Alberto Carrasquilla, senador del Polo Democrático.

María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, salió en su defensa: “El liderazgo del presidente Duque y el ministro de Defensa están dando contundentes demostraciones de lucha contra el crimen. Por eso nuestro respaldo”.

