¿No tiene cortinas en su ventana? Ojo, este hombre grababa a mujeres sin ropa para extorsionarlas

Se trepaba por los muros para captar escenas privadas. Luego les pedía tener sexo o altas sumas de dinero para no publicar las imágenes en redes sociales.

El delincuente se había convertido en todo un ‘spiderman’ en Belén de los Andaquíes, en el departamento de Caquetá, para grabar a las mujeres desnudas, incluso teniendo relaciones sexuales con sus parejas.

El fisgón buscaba las ventanas que no estaban cubiertas con cortinas y se trepaba por los muros.

Luego, como lo deja ver algunos chats suministrados por las víctimas, chantajeaba a las mujeres. Para no ser descubierto, enviaba a menores de edad a hacer el cobro de las extorsiones.

Organizaciones que luchan por los derechos de la mujer se han manifestado en contra del abusivo hecho. “La privacidad es un derecho de la mujer, el cuerpo es nuestro. Este tipo de cosas no se tienen que dar, tenemos que denunciar constante y permanentemente”, declaró Magali Belarzar, directora de la plataforma departamental de mujeres.

Gracias a las denuncias, las autoridades capturaron al hombre y sus cómplices.

“Son varias las denuncias que hemos recibido por estos hechos, por esta razón el Gaula inicia una investigación y en una actividad de inteligencia logra dar captura a este persa en momentos que iba a recibir el dinero de una extorsión”, comentó el coronel Javier Navarro, comandante departamento de Policía Caquetá.