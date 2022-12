No tiene lógica prolongar los diálogos: Santos le responde a Uribe

En una carta dirigida al procurador Alejandro Ordóñez, el senador Álvaro Uribe sugirió “prolongar el período de conversaciones, tanto como sea necesario, para evitar firmar acuerdos dañinos a nuestra democracia”.

“Pero la paciencia en el diálogo debe complementarse con la urgente garantía de la cesación de la violencia, es por esto que insistimos en el cese unilateral de actividades criminales del terrorismo, que sea verificable, para lo cual requiere concentración en un sitio. No nos opondríamos a que la supervisión en esa ubicación geográfica estuviera a cargo de órganos internacionales”, agregó.

Ante esto, el presidente Juan Manuel Santos inquirió sobre “los que dicen ‘tenemos que prolongar esto’, no tiene ninguna lógica, ¿prolongar qué?”.

“Lo que he dicho es que entre más pronto lleguemos a los acuerdos nos vamos a ahorrar más sufrimiento, nos vamos a ahorrar más víctimas y más pronto vamos a comenzar a disfrutar los dividendos de la paz”, precisó.

"Estamos entrando en la parte más difícil, pero si hay voluntad y podemos tomar decisiones yo creo que podemos llegar a acuerdos muy rápido", manifestó en el programa semanal Agenda Colombia, que emite la Presidencia.

Santos subrayó que todo el proceso, iniciado en 2012, ha sido "bien estudiado, bien planeado, bien analizado" y se ha manejado con "rigor, disciplina y análisis", lo que ha hecho que se avance más que en cualquier otro intento anterior de negociar la paz con el grupo guerrillero.

La delegación de paz del Gobierno viaja este lunes a La Habana donde el martes comenzará con los negociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el ciclo 34 de los diálogos, que avanzan en el punto de víctimas, penúltimo de la agenda de negociación, al tiempo que han empezado a discutir el último, sobre fin del conflicto.