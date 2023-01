“No tiene ninguna presentación”: procurador critica vencimientos de términos en importantes casos

Tras la libertad otorgada a Carlos Palacino y al exmagistrado Francisco Ricaurte, Fernando Carrillo señaló que es un problema estructural del Estado.

El mismo juez que le otorgó el beneficio al exmagistrado dejó en claro que en este caso no se debía responsabilizar al detenido por la mora en la justicia.

"Qué culpa tiene la persona privada de la libertad que el juez al cual le correspondió el caso esté congestionado; qué culpa tiene el acusado aquí que este negocio hasta hoy lo estoy resolviendo”, explicó el juez 29 del circuito.



Precisamente sobre esta decisión la Fiscalía señaló que no era su responsabilidad.

“La Fiscalía ha asistido a todas las audiencias programadas, no ha solicitado ningún aplazamiento, no ha interpuesto ningún recurso autónomo, sus intervenciones han sido breves. Ni un solo día de demora le es atribuible”, indicó el ente acusador.

Después de esa libertad por vencimiento de términos, se dio la de Carlos Palacino, quien un año y medio después de su detención aún no ha sido llamado a juicio.

Ordenan libertad de Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop El procurador general, Fernando Carrillo, refiriéndose a la libertad otorgada a Francisco Ricaurte, habló de problemas en la justicia.

“Es inaceptable. Nosotros como Ministerio Público lo único que podemos hacer en estos procesos es tratar de analizar esos procedimientos. Pero hay una falla estructural del Estado colombiano. Eso no tiene ninguna presentación”.

El Consejo Superior de la Judicatura, que administra la actividad de los jueces, aún no se pronuncia sobre el tema.