¡No trague entero en elecciones! Mastique bien lo que ve en redes y no se ‘engorde’ con mentiras

Noticias falsas o cadenas de WhatsApp podrían llevarlo a elegir mal este domingo. Verifique la información y no permita que lo manipulen.

¿Saben por quién votar los jóvenes este 11 de marzo? ¿Son tan manipulables como se dice? Noticias Caracol habló con ellos para entender cómo viven la época electoral.

“Somos manipulables porque no tenemos el interés en querer buscar más, algunos pocos si queremos el cambio”, reconocen al hablar del tema.

Víctor Solano, consultor digital, explica que no solo jóvenes creen en lo que llega a través de cadenas. “El 80% no reporta cuando les llega spam”, afirma.

Asegura, además, que WhatsApp es la plataforma por donde más suelen llegar este tipo de mensajes.

Uno de los que más están circulando es una supuesta conspiración para no entregar el tarjetón de la consulta anticorrupción este domingo 11 de marzo. Sin embargo, esa votación no tendrá lugar en dicha fecha.

No se deje confundir, este domingo solo se elige al Congreso y se votan consultas interpartidistas.

Memes también están a la orden del día para demostrar descontento, generar zozobra o desinformar.



Zozobra y desinformación, el gran peligro en redes sociales, a horas de las próximas elecciones. ¿Está cayendo usted en las noticias falsas? ¡Verifique siempre la información! Participe con #YLosJóvenesQué https://t.co/6i7ID6Be72 pic.twitter.com/XC782Sl4cd — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 7, 2018

“Obtener información, consultar en fuentes primarias no hace parte de las prioridades. Entonces se están informando a través de redes sociales”, advierte Solano.

Usuarios de @NoticiasCaracol participaron con el numeral #YLosJovenesQué



No nos subestimen, los jóvenes no somos pendejos! Queremos un país de oportunidades, incluyente y participativo. Somos el presente y futuro del país #YLosJóvenesQué @NoticiasCaracol — Ana Maria Cruz T (@AnaMaCruzTo) March 7, 2018

