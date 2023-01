“No veo qué le vamos a preguntar a un antro de corrupción como el CNE”: Claudia López a De la Calle

La fórmula vicepresidencial de Fajardo se quedó en Bogotá visitando universidades. Se refirió, además, al café con Clara López y Ángela Robledo.

A toda marcha inició la Coalición Colombia esta nueva etapa a tan solo ocho semanas de las elecciones presidenciales y la primera decisión fue dividirse el trabajo, mientras que Sergio Fajardo se encuentra en Medellín preparándose para nuevas correrías en regiones, Claudia López le madrugó al regreso a clases. La meta es llegar a 200 universidades en todo el país, este lunes visitó en Bogotá en cinco universidades.

A propósito de la alianza con Humberto De la calle, visiblemente desconcertada, aseguró que no era necesario elevar ninguna consulta al Consejo Nacional Electoral, y fue más allá:

"Lo que le estamos proponiendo es que hagamos una consulta interpartidista entre la Coalición Colombia y el doctor Humberto de la Calle, por eso yo, francamente voy a conversar con él. No veo que es lo que le vamos a ir a preguntar a un antro de corrupción como el Consejo Nacional Electoral", señaló.

También fue tajante al ser preguntada por el café que se tomará mañana junto a Ángela Robledo y Clara López, fórmulas vicepresidenciales de Petro y De la Calle.

"Yo no tengo ningún problema en tomarme un café con cualquiera para conversar con amabilidad sobre las coincidencias y diferencias (…) no quiero que se generen expectativas que son falsas, no vamos a hacer ningún acuerdo con Gustavo Petro", aseguró.

El 3 de abril habrá un café entre Ángela Robledo, Claudia López y... Durante los próximos días, la Coalición Colombia recorrerá las regiones, Fajardo en Barranquilla y Cartagena, mientras que Claudia cerrará la semana en Boyacá.