“No voy a cogobernar con la FARC ni me va a apoyar”: Gustavo Petro a sus críticos

El candidato añadió que el informe de la Fiscalía sobre los hechos de Cúcuta no le genera confianza y que Uribe se ha abrazado más con Maduro que él.

¿Por qué acudir a la OEA, a la CIDH?

Porque prácticamente ya hoy soy un sobreviviente, imagínate por qué no voy a ir. Eso que hay en el vidrio, cualquiera de las causas, que si es bala, proyectil, las dudas que deja el informe de la Fiscalía. Eso rompió el vidrio, lo rompió a profundidad, estuvo a punto de pasar al otro lado, lo que haya sido. Imagínate donde no estuviera ese vidrio.

La persona que hizo eso, pensaba matar.

¿Esto se va a volver un tema de campaña?

Pues el Gobierno debe actuar. Y no ha actuado, dar las garantías o decir que es incapaz de darlas y ya sabemos que estamos en otra situación. No hay nada que diga: ‘vamos a cambiar el clima’, las garantías de tal manera que lo que sigue pueda dar garantías de transparencia, de paz.

¿Qué garantías pide usted?

Las medidas concretas no son si me ponen más escoltas o no. ¿Qué pasa al interior de la Registraduría? ¿Por qué no digitalizaron los formularios cuando era la orden de la ley 2? ¿Por qué el Gobierno nacional no pudo aplicar sus órdenes en Cúcuta? Fue más poderoso Ramiro Suárez Corzo que Juan Manuel Santos. El que está preso por asesinato que el presidente de la República. ¿Cuál es la investigación transparente de la Fiscalía sobre los hechos?

Porque el informe del CTI de Cúcuta no me es transparente.

Cuando usted dice lo de la digitalización de los formularios, ¿qué teme? si las encuestas le dan un margen tan grande. ¿No sería un factor de confianza?

La verdadera competencia es en la consulta. No es si va salir Duque o Marta Lucía aquí o si va a salir Petro aquí. No, es cuál de las dos tiene más votos. Ese un factor determinante porque más que unas encuestas esa es la realidad de carne y hueso que se va a expresar en toda Colombia. Es un mensaje contundente que puede determinar el desarrollo de la primera vuelta.

Usted llegó a la consulta interpartidista prácticamente solo

Se le propuso a Sergio Fajardo, a Humberto de la Calle, a Clara López que en ese momento estaba independiente. Hacer un gran bloque histórico de cambio en Colombia. Se propuso hacer un programa común, entonces hicimos todo el esfuerzo de unificar.

¿Cuál es su conclusión? ¿Le tienen miedo? ¿Piensan que usted polariza? ¿Por qué le sacan el cuerpo?

Les temen a las reformas sociales, a la coherencia del discurso. Lo que muestran las encuestas es que ese deseo de unidad que yo planteaba como un acuerdo entre partidos ocurrió, pero no como yo me lo imaginaba sino porque se desplazó el electorado hacia dos grandes polos. Los líderes no respondieron a sus bases.

El futuro de la FARC, ¿usted va a recibir ese apoyo?

Esa pregunta que nunca le hacen a ningún otro candidato sino a mí.

Porque seguramente no van a respaldar a Duque, doctor Petro.

Pues deberías pensarlo.

La FARC no va a cogobernar conmigo…no. ¿Por qué? Porque yo tengo un proyecto democrático y la FARC…no.

¿Por qué la FARC no convoca a la población?, porque no es democrática. Ellos harán su autocrítica. Ni la FARC me va a apoyar ahora ni van a cogobernar conmigo. Porque yo estoy interesado en sentar las bases de una era de paz. No simplemente ver si la FARC está interesada en el Ministerio de Defensa como dice una de esas cadenas.

Con la crisis de Venezuela, ¿qué hacemos con ese vecino? Amigo o no amigo.

Si nosotros somos capaces de llevar alimentación a Venezuela, con garantías, el éxodo disminuye. La única manera de bajarle a la presión es lograr que Venezuela coma y quien mejor podría brindar la alimentación venezolana es Colombia, su vecino, si cambia la política cambiaria y monetaria de Venezuela. Y ahí hay una presión que ejercer.

Pero entiendo que se ha intentado y no se ha podido

Lo intentó Uribe, hay que reconocerlo. Yo incluso le ayudé. Pero en tiempos en que estaba Chávez y no Maduro. Ellos se entendían. Esa es la realidad. Uribe y Chávez se entendían y lograban soluciones.

Uribe y Chávez se entendían a pesar de sus diferencias. Maduro y Santos evidentemente no se entienden. ¿Maduro y usted se entienden?

Santos se ha abrazado más con Maduro que Petro. Uribe se ha abrazado más con Maduro que Petro. Petro no conoce a Maduro.

¿No se han visto nunca?

He estado en dos circunstancias en actos públicos. Hemos coincidido. Nunca ha sido amistad ni nada de eso. Siempre ha sido, incluso, de distancia política.

¿Qué ánimo tiene y cómo percibe lo que viene?

Difícil. Estamos ante una posibilidad a la que se han acercado en varios momentos de la historia varias personas, pero que nunca han podido hacerlo porque los han matado.

Pero las encuestas dicen Petro puede ganar. Si Petro llegase a ganar y sobrevive pues es la primera vez en cinco siglos que habría un cambio político en Colombia.

Hay medio país que está aterrorizado por esa posibilidad

Lo aterrorizan, que es diferente. El ciudadano al final que esté impactado o no, se deje ganar del odio o no pues dependerá el futuro de Colombia. Porque ahí va estar la decisión y esa decisión es un cambio fundamental, no es solo un cambio de presidente común y corriente.

