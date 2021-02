Ñoño Elías pide protección tras terminar de declarar en juicio de Luis Fernando Andrade

Este viernes terminó el interrogatorio como testigo al excongresista Bernardo el Ñoño Elías en el juicio que se adelanta contra el exdirector de la ANI Luis Fernando Andrade por el escándalo de Odebrecht .

El Ñoño Elías pidió protección porque teme por su seguridad, después de las declaraciones entregadas durante la audiencia.

El juez le pidió a la Fiscalía y la Procuraduría adoptar las medidas que le garanticen protección.

El excongresista está preso en La Picota de Bogotá, donde paga una pena de seis años por su participación en el caso Odebrecht.

"Quiero decirle a usted y hacer una frase, es decirle que yo no me quiero suicidar y quiero dejar constancia al país ni quiero morirme. Yo quiero vivir y quiero dejar la constancia de que ojalá no pase nada de las declaraciones y los hechos que yo he narrado aquí", afirmó el Ñoño Elías.