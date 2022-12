‘Ñoño’ Elías reitera su inocencia y dice que no lo pueden condenar tan solo por ser amigo de Bula

El senador habló de la investigación preliminar que le inició la Corte Suprema por una vinculación con Odebrecht y con el excongresista Otto Bula.

"A mí la Corte me ha cerrado casi nueve y diez investigaciones. Tengo por lo menos siete y ocho abiertas con esta que me abrieron hoy, todas por anónimos y siempre he estado presto a acudir a la Corte Suprema de Justicia", aseguró Elías.

El cacique político de Córdoba, ya fue notificado de la decisión de la corte de comenzar la investigación en su contra. [Vea también: ¿Dónde está el 'Ñoño' Elías? El senador salpicado por Odebrecht ni aparece ni contesta llamadas ]

"Se ha demostrado la verdad en todas las investigaciones que me han hecho, no creo que esta vaya a ser la excepción porque estoy como lo dije, seguro de mi inocencia. A mí no me pueden condenar por el delito de amistad", concluyó el senador.