‘Ñoño’ Elías, trasladado de patio en La Picota, asegura que lo mandaron a “un sitio inhumano”

“Me metieron en una plancha que no tiene ni colchón. Yo dije que allí no dormía, mejor me quedo en una silla”, afirmó el congresista, acusado de corrupción.

La comunicación fue enviada por su abogada, Silvia Rugeles, a Noticias Caracol.

El traslado del ‘Ñoño’ Elías, Otto Bula y Gabriel Dumar, implicados en el escándalo de corrupción de Odebrecht, se dio por orden del Inpec. El hecho de que los tres estén incursos en la misma investigación, habría influido en la determinación de dejarlos en patios separados.

Por el mismo escándalo también están presos en la cárcel la Picota el expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade, el exviceministro de Transporte Gabriel García, y los hermanos Eduardo y Enrique Ghisays.

