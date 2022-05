Noralba Garzón, la mujer de 77 años que se graduó de la universidad

Cuando se trata de cumplir metas y sueños no hay límite de edad. Un ejemplo claro de ello es Noralba Garzón Correa, una mujer de 77 años que se graduó de la universidad como licenciada en ciencias sociales, con énfasis en básica primaria. Sin saberlo, esta abuela se convirtió en un modelo de perseverancia y superación .

Noralba Garzón había iniciado su carrera profesional en 2014, culminó sus estudios en 2019 y aprobó su tesis en 2020; sin embargo, tras la llegada del COVID-19, decidió posponer su ceremonia de graduación hasta que se pudiera llevar a cabo de manera presencial.

"Superarse educativamente fue su deseo desde que era niña, pero en la época que creció no era necesario que las mujeres estudiaran. Sus estudios de primaria los comenzó en el año 2000 y luego avanzó con el bachillerato contando con el apoyo incondicional de su hija mayor, abogada de profesión, quien le permitió alcanzar el sueño de estudiar una carrera universitaria", relató la Universidad del Quindío , institución donde Noralba Garzón obtuvo su título.

Uno de los factores que motivó a Noralba a estudiar una carrera profesional fue el autismo de su nieta; incluso enfocó su tesis de grado en este tema.

"Cuando intenté hablar con los docentes sobre la condición de mi nieta, estos en muchas ocasiones me ignoraban al carecer de conocimiento al respecto. Desde entonces, decidí estudiar y dedicarme al tema del autismo para que, cuando volviera a hablar con una persona de ello, pudiera referirme con propiedad y supieran que conocía del tema", dijo la mujer.

Y agregó que "el estudio nunca sobra. Si uno no estudia, no es nadie. He visto con mucha tristeza cómo las personas por su edad o por alguna otra razón, y a pesar de tener la forma de estudiar, tienen un concepto tonto y se cierran a esa posibilidad. A nosotros los mayores nos dan algunas enfermedades relacionadas con la inactividad de nuestra cabeza, de nuestro cerebro, algo que se podría mitigar, por ejemplo, con estudios en alguna materia. Esta es una garantía que uno tiene de estar sano y lúcido".

Tal y como lo narró la Universidad del Quindío, aplausos y elogios llenaron el auditorio cuando Noralba Garzón recibió su diploma. Esta abuela logró ganar la admiración y el respeto de sus compañeros y docentes.