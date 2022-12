Normalidad en El Dorado tras acuerdo entre desplazados y autoridades

Así transcurrió la madrugada

Enfrentamientos entre policías bachilleres y manifestantes se vivieron durante la jornada de toma del Puente Aéreo. Los uniformados intentaron controlar a las personas que bloqueaban las puertas y esto generó la reacción airada de algunos de ellos.

En la madrugada llegaron 200 policías a la terminal para reforzar la seguridad pero el mismo comandante de la Policía instaló una mesa de diálogo conformado por representantes de la Secretaría de Gobierno, algunos de los líderes manifestantes y de la Unidad de Reparación de víctimas para lograr los primeros acercamientos.

Los usuarios que se disponían a viajar a ciudades como Bucaramanga, Villavicencio, Florencia, Cúcuta, Manizales y Armenia fueron los más afectados.



Autoridades y desplazados, por la vía del diálogo

Tras una jornada intensa de negociación entre La unidad de víctimas, Bienestar Familiar, Defensoría del Pueblo, Policía, Alcaldía desplazados hacia las 5 de la mañana se levantó la toma del Puente aéreo

"Los acuerdos que se llegaron fueron materia de vivienda lo que es el proyecto productivo", reveló Óscar Alfonso Bicolta, representante de desplazados. También confesaron que recurrieron a la protesta porque se encontraban desesperados ante la falta de atención.

Hasta las 10 a.m. se logró el ingreso de pasajeros a la terminal para la salida de vuelos. Aunque el servicio se trasladó hacia el aeropuerto El Dorado, la situación tomó por sorpresa a viajeros que no alcanzaron a ser notificados de lo que estaba sucediendo.

Aunque la incomidad fue evidente, algunos pasajeros se mostraron comprensivos por la situación y las vías de hecho por las que optaron los desplazados. No obstante, comerciantes reportaron pérdidas debido a la ausencia de clientes.

Se espera que el próximo lunes Gobierno y representantes de los desplazados se reúnan para poner en marcha los acuerdo logrados.