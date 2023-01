Noruega cumplirá con los protocolos establecidos ante ruptura de diálogos con el ELN

El país europeo, garante de las conversaciones entre el gobierno colombiano y esa guerrilla, notificó que se apagará a lo firmado entre las partes.

A través de un comunicado, el Ministerio de Asunto Exteriores de Noruega le informó a la Cancillería colombiana que condena el ataque terrorista que perpetró el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el pasado 17 de enero, en la Escuela de Cadetes General Santander de Bogotá, que dejó 21 personas muertas y 68 heridas tras la explosión de un carro bomba.

También le hizo saber que la nación “tomó nota del anuncio del presidente Iván Duque, el 18 de enero, de reactivar las órdenes de captura de los 10 miembros representantes de la delegación del ELN”.

Sin embargo, reiteró que “Noruega valora y se toma muy en serio esta responsabilidad y la confianza depositada en nosotros (como país garante). Ejerciendo este papel, Noruega, junto con Cuba, Venezuela, Chile, Brasil y Ecuador, ha firmado varios documentos, inclusive el ‘protocolo establecido en caso de ruptura de negociación de los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN’, en el que los firmantes asumen ciertos compromisos en la eventualidad de interrupción o fin oficial de las conversaciones. Como facilitador y garante consecuente, Noruega debe cumplir con sus compromisos”.

Posición del gobierno de Cuba

Por parte del país caribeño, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, señaló hace un par de días que tras la decisión de Colombia revisarían los protocolos firmados el 5 de abril del 2016 para el caso de ruptura de diálogos.

Dichos protocolos establecen un término de 15 días para que los países garantes y las partes planeen el retorno de la delegación del ELN a Colombia y se cree un área de despeje militar por 72 horas para que puedan ingresar a territorio nacional. Además, Rodríguez dijo que Cuba está contra del terrorismo.

El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, recalcó que el gobierno no reconoce los protocolos firmados por el anterior Ejecutivo y el ELN e insistió en que Cuba debe entregar a los miembros de esa guerrilla que integran la delegación de paz en La Habana.

"El gobierno del presidente (Iván) Duque no reconoce esos protocolos. Esos protocolos los negoció el gobierno anterior dentro del marco de un proceso de conversaciones con el ELN, proceso que no ha tenido lugar durante el gobierno del presidente Duque", subrayó Trujillo.

El responsable colombiano de Exteriores se expresó así en declaraciones a los periodistas tras entrevistarse con el secretario general de la ONU, António Guterres, en la sede de la organización en Nueva York.

Trujillo insistió en que la política de paz "no es una política de Estado, es una política de Gobierno", por lo que los protocolos firmados por el anterior Ejecutivo no comprometen al actual.

"El gobierno del presidente Duque no firmó ningún acuerdo con el ELN, no firmó ningún protocolo con el ELN", subrayó.

Trujillo recordó que lo único que ha hecho el Ejecutivo es "expresar voluntad de poner en marcha un proceso si se liberaba los secuestrados y se daba cesación unilateral a todas las acciones criminales".

"Como eso no aconteció, sino que lo que se presentó fue un acto terrorista, por eso el presidente Duque procedió a levantar la suspensión de las órdenes de captura y a pedirle a Cuba la entrega" de los negociadores del ELN, explicó.

