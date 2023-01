“Nos dejaron sin comida, sin nada”: pescadores tras derrame de petróleo en Barrancabermeja

Con lágrimas, Romería Arciniegas, quien vive de la pesca junto a su familia, pide que la tragedia ambiental se controle lo antes posible.

“Nos vemos afectados porque mi marido no tiene trabajo ahorita, no tenemos mercado. Mi pregunta es: ¿Ecopetrol por qué no dan la cara?”, dice María Angélica González, otra afectada por el desastre.

Sergio Andrés Jaime, quien ha seguido los pasos de su padre, asegura que antes atrapaba 100 peces al día, pero luego del derrame la situación cambió.

“Ahorita por la tragedia matamos por ahí 50 pescados”, señala Sergio.

Los adultos mayores y los niños también lloran esta tragedia ambiental que completa 22 días.

“Nosotros vivíamos del río, de pescar, de la piedra. Nos quitaron todo, ahora nos dejaron en la calle sin plata, sin comida, sin nada”, asegura Romería Arciniegas, afectada.

En Caño Muerto, que desemboca al rio Sogamoso, la mancha aún persiste y el daño ambiental es evidente.

Por su parte, Ecopetrol, cuyos operarios trabajan en la zona, aseguró que en la próxima semana oficializará sus propuestas a los pescadores para brindarles posibles soluciones.

Entre tanto, campesinos luchan por salvar especies animales como el martín pescador, afectadas por el crudo. El pájaro trae encima el desastre ambiental que hace tres semanas se registró.

Ambientalistas y autoridades civiles cuestionan la responsabilidad de Ecopetrol en esta tragedia.

“Estamos observado que Ecopetrol y las compañías están violando el plan de manejo ambiental, están violando los límites de ruido, las distancias a cuerpos de agua”, afirma Leonardo Granados, abogado ambientalista.

“Lo que podemos decir es que Ecopetrol ha sido incompetente para atender una emergencia como la que está ocurriendo”, sostiene Didier Tavera, gobernador de Santander.

