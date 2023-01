“Nos metemos por trochas para llevar comida”: éxodo de venezolanos a Colombia se volvió una odisea

Pese a controles migratorios, entran al país pasando ríos, montes y senderos. Venezuela, dicen, cada día está peor.

“Lo tenemos que hacer porque no sabemos qué hacer en Venezuela, cada día se crea más desempleo, no hay ningún tipo de servicio", asegura María Mejía, venezolana en La Guajira.

Y es que las necesidades de estos migrantes se reflejan en Paraguachón, zona fronteriza a donde llegan y llegan venezolanos.

Su odisea también se evidencia en Boyacá, departamento al que arriban tras siete días caminando.

No importa que el recorrido parezca interminable, ni tener que subir a más de 3.000 metros de altura.

"Un camino demasiado duro, hay frío, hay caliente, los zapatos se desgastan por la temperatura de la carretera misma", dice Rafael Molina, uno de los migrantes del vecino país.

Muchos de ellos tienen como destino final Ecuador y Perú, pero saben que para llegar allá la travesía será aún mayor. “Si nos toca meternos por un hueco, nos metemos", afirma otro venezolano.

Al complicado panorama se suma la crisis en algunos albergues. En Bucaramanga, por ejemplo, faltan los recursos y el lugar podría cerrar sus puertas.

Según Migración Colombia, cerca de 870.000 venezolanos han ingresado al país en busca de mejores oportunidades.

Entretanto, los venezolanos, que son conscientes de su migración masiva, solo piden una cosa: “Recuerden primeramente que somos personas todos y ahorita nosotros en Venezuela tenemos una situación difícil”.

