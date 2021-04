“Nos querían quemar”: patrullera relata momentos de horror que vivió por cuenta de vándalos

En medio de los disturbios y hechos vandálicos registrados durante la jornada de protestas por el paro nacional, unos 200 policías en el país resultaron heridos. La peor parte la llevó un capitán de la Sijín que fue víctima de un ataque con cuchillo y se debate entre la vida y la muerte.

“Estaba tras varios autores de hurtos en Soacha, que habían vandalizado y hurtado varios supermercados de esa ciudad, y estaban próximos de capturarlos en flagrancia. Fue brutalmente asediado por más de 10 personas y herido de gravedad”, detalló el general Jorge Vargas, director de la Policía Nacional.

Pero este no fue el único caso. Una patrullera también contó cómo estuvo a punto de morir durante un ataque a un edificio en Bogotá.

“Estábamos cuidando el edifico y empezaron a pasar como locos, nos gritaban cosas feas, que éramos cerdos”, expresó María Delgado, patrullera de la Policía.

Luego vinieron las agresiones.

“Nos empezaron a tirar ladrillos, demasiadas piedras, se nos fueron encima, nos querían quemar, aparte de eso nos pegaron, me lastimaron el brazo, había un señor que me quería llevar arrastras, nos trataron superfeo, no respetaron que éramos mujeres”, manifestó.

Bogotá, Medellín, Cali y Cauca fueron las zonas del país donde más uniformados heridos se reportaron.