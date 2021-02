“Nos vamos a ahogar”: lo último que sobreviviente oyó de su hermana durante naufragio en Tumaco

En Tumaco, Nariño, continúa la búsqueda de los desaparecidos que dejó el naufragio de dos embarcaciones que trasladaban a varias personas a una fiesta de 15 años hacia la vereda San José del Guayabo, ubicada en el río Mejicano.

Los botes sucumbieron a 9 millas náuticas del puerto, hacia las tres de la tarde del sábado, ante la fuerza de las olas y del peso de las cerca de 50 personas que viajaban en ellos.

“Vino una ola y nos llenó la canoa y empezamos nosotros a sacar agua y luego vino otra ola grande y ahí fue que nos hundimos”, narró una sobreviviente.

Agregó que “una sobrina mía me decía: 'tía, ayudé a mi mami'. Yo no podía… y mi hermana se acercó a mí porque la caneca estaba llenándose de agua. Yo se la pasé y se hundió. Luego ella me dice: 'nos vamos a ahogar, nos vamos a ahogar'”.

Ledys Angulo, representante del consejo comunitario Recuerdo de los Ancestros, señaló que las canoas “llevaban mucha gente y pues sin protección, no tenían salvavidas, pero la mar demasiada dura, la gente como es acostumbrada a llevar sus cargas".

Emilsen Angulo, alcaldesa de Tumaco, reveló que “existe una alta probabilidad de que aún haya cuerpos sin vida” a la deriva.

Varios de los familiares de las víctimas llegaron hasta el muelle de Tumaco para reconocer los cuerpos.

Entre las víctimas fatales hay siete menores de edad.

Un equipo especial de la Armada Nacional y de la Fuerza Aérea continúa la búsqueda de los desaparecidos.