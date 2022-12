“Nosotros no somos unos politiqueros”: Jorge Enrique Robledo sobre elecciones al Congreso

El senador del Polo Democrático aseguró que quieren ganar con Fajardo para que no sigan gobernando “los mismos con las mismas”.

Recordemos un poco la historia del Polo, ha cambiado un poco desde que se creó, pero ¿hoy en qué estado está?

La historia del Congreso en Colombia se parte en dos: antes y después de las actuaciones de las bancadas del Polo, eso no lo tiene que reconocer cualquiera. Nuestra actuación en el Congreso ha sido completamente sobresaliente de entrada y lo podemos hacer así porque cero mermeladas y eso no lo reconoce mucha gente entonces, nosotros estamos en unas votaciones por bastante encima de medio millón de votos hace mucho rato.

En estas elecciones, la polarización ha llevado a que se caracterice la izquierda y la derecha como si esa fuera la división política que hay en el menú, pero la gente confunde toda la izquierda con el Polo

La gran división de hoy, del Polo, el debate político no existe, pienso yo. La gran discusión es si Colombia se va a dejar amarrar del bipartidismo santista y uribista. Y en el santismo incluyamos a Vargas Lleras para repetir algo así como el plebiscito del sí y el no. Es una etapa que hay que superarla. Lo que hay que hacer es un debate para derrotar a los mismos de las mismas.

¿Por qué le tiene miedo a Robledo en la formula con Fajardo?

Yo estoy sintiendo que hay una especie de gavilla de acuerdo de muchos sectores que están bregando a que el Polo no vuelva al Congreso y particularmente a que Jorge Enrique no vuelva al Congreso.

¿Tiene la coalición Colombia un recibo en el sector privado?

No solo la coalición Colombia, yo tengo relaciones con el sector empresarial desde hace muchísimos años. Es que el hecho que gente como yo resalte la importancia del trabajo, de los trabajadores, no nos vuelve enemigo de las empresas es una visión que nunca hemos tenido. Entre otras cosas, porque si no hay empresas dónde sale el trabajo.

¿Cómo han pensado ese eventual escenario para segunda vuelta?

Nosotros estamos concentrados en las cosas con el propósito de ganar en primera vuelta, como dice Fajardo, porque nosotros no somos unos politiqueros a esta coalición no la mima la idea de ganar a cualquier costo. Esta es una parte fundamental de este acuerdo. No compramos votos, por ejemplo, pero tampoco traicionamos nuestras convicciones.

¿Cómo traer gente para ayudarse en esa tarea de Gobierno si tienen bancadas pequeñas?

No se trata de llegar al Congreso a montar una pelea de perros y gatos. Ni la campaña es pelea de perros y gatos ni vamos a gobernar como perros y gatos.