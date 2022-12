Notarios retan al procurador por uniones gay

Marcela Sánchez, directora de la organización Colombia Diversa, asegura que, frente a la afirmación de Alejandro Ordóñez, los notarios tienen dos opciones: "cumplir la orden de la Corte Constitucional o amedrentarse por el procurador, que ni siquiera reconoce que somos familia".

Por su parte, Jorge Enrique Vélez, superintendente de Notariado y Registro, afirmó que no será necesario sancionar a los notarios.

"Ellos lo que van a realizar es lo que la corte manifestó como vínculos contractuales solemnes, que nada tiene que ver con los matrimonios", aseguró.

El funcionario agregó que las notarías deben tener tranquilidad porque "el procurador no va sancionar ni se va a hacer objeción de conciencia, porque ningún notario va a realizar matrimonios".

Leovedis Martínez, notario segundo, dijo que "hasta el momento la Registraduría no ha diseñado un formato especial para este tipo de uniones solemnes, por ende los notarios podrán empezar a registrar esas uniones sin ser sancionados".

Martínez aseguró que "si el procurador abre un proceso disciplinario a algún juez o notario por acatar la ley, quien estaría violando la ley sería él y no nosotros".