Noticias Caracol 25 años: María Lucía Fernández y Juan Roberto Vargas recuerdan grandes cubrimientos

Noticias Caracol está de celebración: hace 25 años, el 10 de julio de 1998, tuvo su primera emisión en el también naciente Canal Caracol. María Cristina Uribe, Isaac Nessim, Javier Hernández Bonnet y Viena Ruiz fueron los presentadores en aquel momento. Para recordar parte de este cuarto de siglo de grandes coberturas, hablamos con Juan Roberto Vargas, director del noticiero, y María Lucía Fernández, la cara central de nuestros informativos.

Estos son algunos de los cubrimientos más importantes de Noticias Caracol en estos 25 años

Terremoto en Armenia (1999)

Asesinato de Jaime Garzón (1999)

Atentados del 11 de septiembre de 2001

Atentando en El Nogal (2003)

Muerte del papa Juan Pablo II (2005)

Operación Jaque (2008)

Visita del papa Francisco (2017)

Rescate de los cuatro hermanitos Mucutuy, perdidos en la selva del Guaviare (2023)

Juan Roberto y María Lucía Fernández se refirieron, en primer lugar, a dos de los cubrimientos más grandes de Noticias Caracol: el terremoto en Armenia y el atentado en el club El Nogal. Sobre el primero, el director de Noticias Caracol recordó: "Estábamos los dos (él y María Lucía) en el set y empezó a temblar (…) La primera imagen que tuvimos Malú y yo del terremoto fue una imagen azul, la cámara no cuadraba, yo no entiendo muy bien la parte técnica, pero no cuadraba. Todo eso nos maduró a punta de golpes, de totazos, y había que cubrir en vivo".

"Estuvimos de buenas, porque en ese momento pasaba un equipo de Noticias Caracol por Armenia", contó María Lucía. "Mauricio Gamba", agregó Juan Roberto.

"Si mi memoria no me falla, fue la transmisión en directo más importante de una noticia grande que tuvimos como canal de televisión. Mandamos el reportero, quien fue el reportero estrella en ese cubrimiento, Rafael Poveda. Después nos fuimos todos nosotros para transmitir las emisiones, pero quien se quedó desde el principio hasta el fin fue nuestro periodista Rafael Poveda y fue uno de los acontecimientos que nos estremeció, fue muy doloroso, pero como canal y como televisión estuvimos transmitiendo en vivo y en directo todo lo que pasó después del terremoto, prácticamente hasta la reconstrucción con Rafael Poveda", mencionó María Lucía.

Otros de los cubrimientos más importantes y recordados a nivel nacional, contó Juan Roberto, fue el atentado en el club El Nogal. Según el relato del director de Noticias Caracol, ese día estuvo en el set con María Lucía "desde las 8 de la noche hasta casi tres de la mañana".

"Lo más difícil es que no sabíamos que era y usted no tenía un teléfono con redes para compartir información, era buscando datos, era muy difícil, pero fue una prueba muy dura", reflexionó Juan Roberto.

"Fuimos los primeros que nos encendimos con esa tragedia", aseguró María Lucía, quien sostuvo que justo en ese momento estaban "despidiendo el noticiero", pero rápidamente dieron paso a esta información.

Noticias Caracol, 25 años de buenas historias y grandes denuncias, contando lo mejor y peor de Colombia y el mundo, pero siempre del lado de la gente.