Noticias Caracol tendrá nuevo director

Luis Carlos Vélez renunció a su cargo, luego de liderar la renovación del noticiero del canal desde su llegada, en marzo de 2012. Asumirá nuevos retos profesionales en el exterior.

“Si bien nos entristece la partida de Luis Carlos, nos sentimos muy orgullosos del crecimiento que ha tenido en estos dos años, el cual sin duda le ha hecho merecedor de esta nueva oportunidad de proyectarse a nivel internacional”, manifestó Gonzalo Córdoba, presidente de Caracol Televisión.

La compañía anunció que el nuevo director será Juan Roberto Vargas, cuyo nombramiento se hará efectivo a partir del 2 de enero de 2015.

Vargas ha hecho parte del equipo noticioso de Caracol Televisión durante más de una década, desempeñándose con éxito en diferentes cargos, entre los cuales se destacan los de periodista investigativo, jefe de emisión, presentador y subdirector de noticias y director del Servicio Informativo de Blu Radio, su cargo más reciente.

“El nombramiento de Juan Roberto Vargas asegura la continuidad en el trabajo que venimos desarrollando hace varios años en Noticias Caracol, ofreciendo un servicio noticioso objetivo, responsable y permanentemente preocupado por la realidad y las necesidades de los colombianos”, afirmó el presidente de Caracol Televisión.

Córdoba destacó, además, las cualidades de Vargas para afrontar este nuevo compromiso.

“Juan Roberto no sólo es de la casa; es además un gran profesional que ha demostrado valor, compromiso y objetividad a lo largo de su trayectoria. Es un periodista del siglo XXI que reconoce y promueve el valor multimedia de la información. No me cabe duda que Juan Roberto es la persona ideal para asumir la dirección del gran equipo de Noticias Caracol, para seguir cosechando éxitos y consolidándose como el líder indiscutido de las noticias en nuestro país”.