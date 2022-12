“Nuestros comerciantes se nos están ahorcando”: van cuatro suicidios en Arauca por la crisis

Julio Roberto Rojas, propietario de un prestigioso almacén de abarrotes, prefirió quitarse la vida antes que perder su vivienda.

La historia la cuenta la viuda, Consuelo Ossa, quien asegura que las dificultades empezaron en 2015 cuando se dio un masivo éxodo de venezolanos.

“Teníamos una perra amarrada, la soltó y con ese lazo él se ahorcó”, relató la afligida mujer.

“Tres días antes yo lo vi como encerrado en un mundo, ya no quería ni salir. los muchachos llegaban a ayudarle y se encerraba en el deposito”, relató.

En opinión de la viuda, el deterioro económico se debe a la entrada masiva de extranjeros.

“Le atribuyo la crisis a los venezolanos, hay productos que ellos traen de otro lado demasiado baratos. Ellos los venden en las calles a precios que no puede uno competir. No sé porque el Gobierno acá se dejó invadir de venezolanos”, declaró.

Suicidios en aumento

Pero, ¿qué está pasando con la salud mental de estos araucanos? El programa de atención para estas emergencias reportó 32 suicidios en 2017 y dos nuevos casos al inicio de 2018.

“Es la cifra más alta que ha tenido Arauca en su historia, tres han sido comerciantes hombres. Los tres fueron en el mismo mes”, reveló Nahlyel Bestene, referente del programa de salud mental.

Noticias Caracol pudo registrar una llamada a la línea de atención de emergencias, por parte de una persona que pensaba quitarse la vida.

“Tengo unas deudas, no puedo dormir, no sé, no puedo estar tranquilo”, dijo el interlocutor que buscaba ayuda.

De acuerdo con el hombre, llevaba 15 días sin poder dormir debido a las acreencias y no había podido confesarle la situación a su familia.

Casos similares se han descubierto gracias a un monitoreo psicosocial que el programa hace entre los comerciantes.

La crisis en las calles

Arauca sufre un malestar social que puede desencadenar una crisis humanitaria de grandes proporciones.

“No habíamos visto nuca una crisis tan dura como la que vivimos en este momento. Este negocio en años anteriores contrataba hasta 37 empleadas para la temporada de diciembre, en este momento tengo 12 y hoy saco 2”, expone el comerciante José Luis Restrepo.

“No tenemos ventas. Una blusita, un pantalón o a veces nada, porque es que aquí se mira puro venezolano vendiendo”, afirma por su parte Nelda Rodríguez.

Pero también están los rostros de los recién llegados de Venezuela, desesperados por no morir de hambre.

“Se me ahoga la voz, es lamentable que estemos pasando esto en nuestro país. Venezuela no es para que esté así”, dijo un llegado del vecino país en medio de las lágrimas.

Hambre y llanto de un lado, quiebra y suicidios en el otro. La tensión se palpa en las calles de Arauca, mientras se espera un plan para conjurar la crisis.

Por ahora, los araucanos ven llegar sobre las aguas del rio un éxodo a cuentagotas de venezolanos con un futuro incierto.

Conozca las otras dos partes de este especial periodístico elaborado por Marcela Pulido:

