Nueva orden de captura contra Bernardo Hoyos y Guillermo Hoenigsberg, exalcaldes de Barranquilla

Habrían cometido irregularidades durante sus administraciones, relacionadas con la adquisición de un lote que sería utilizado para viviendas de interés social.

Mauricio Russo, uno de los asesores de Hoyos, manifestó que su apoderado no puede ir a un centro penitenciario debido a su edad.

Bernardo Hoyos, quien tiene 77 años, no se encuentra en Barranquilla y sus apoderados creen que no regresará hasta que el juzgado no resuelva su solicitud de suspensión de la pena.